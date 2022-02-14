Германия, несмотря на санкции ЕС, продолжала поставлять России товары двойного назначения – СМИ

Министерство экономики Германии в 2020 году выдало лицензии на экспорт товаров двойного назначения на сумму €366 млн Фото: bmwi.de

Согласно документу, только в 2020 году министерство выдало 673 лицензии на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые можно использовать как в гражданских целях, так и военных. По этим лицензиям таких товаров было продано на €366 млн.

В 2020 году Россия была четвертой по объему страной-получателем таких товаров из Германии после Китая, США и Бразилии.

В издании подчеркивают, что после введения санкций ЕС против России за аннексию Крыма к экспорту товаров в РФ применяются более жесткие критерии и есть сомнения, что Германия соблюдала их при выдаче лицензий.

Die Welt пишет, что в марте 2021 года немецкое правительство публично защищало такие поставки, заявляя, что для отказа от лицензии нужны "конкретные признаки того, что есть риск использования товаров в военных целях".

При этом эксперты в области права обращают внимание, что санкционное постановление ЕС запрещает экспорт любых товаров, которые маркируются как товары двойного назначения и "могут быть предназначены" для военных целей, то есть какая-либо дополнительная оценка рисков не предполагается.

На публикацию отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он упрекнул немецкое правительство в том, что оно отказывается поставлять Украине оружие, а вместо этого продает России товары двойного назначения, которые могут быть направлены на рост производства вооружений.