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Германия, несмотря на санкции ЕС, продолжала поставлять России товары двойного назначения – СМИ

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Министерство экономики Германии в 2020 году выдало лицензии на экспорт товаров двойного назначения на сумму &euro;366 млн
Министерство экономики Германии в 2020 году выдало лицензии на экспорт товаров двойного назначения на сумму €366 млн
Фото: bmwi.de

Несмотря на санкции Евросоюза против РФ, введенные после аннексии Крыма, немецкие компании продолжили поставлять России товары двойного назначения с ведома правительства. Об этом 13 февраля написало Die Welt со ссылкой на попавший в распоряжение издания закрытый документ министерства экономики ФРГ.

Согласно документу, только в 2020 году министерство выдало 673 лицензии на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые можно использовать как в гражданских целях, так и военных. По этим лицензиям таких товаров было продано на €366 млн.

В 2020 году Россия была четвертой по объему страной-получателем таких товаров из Германии после Китая, США и Бразилии.

В издании подчеркивают, что после введения санкций ЕС против России за аннексию Крыма к экспорту товаров в РФ применяются более жесткие критерии и есть сомнения, что Германия соблюдала их при выдаче лицензий.

Die Welt пишет, что в марте 2021 года немецкое правительство публично защищало такие поставки, заявляя, что для отказа от лицензии нужны "конкретные признаки того, что есть риск использования товаров в военных целях".

При этом эксперты в области права обращают внимание, что санкционное постановление ЕС запрещает экспорт любых товаров, которые маркируются как товары двойного назначения и "могут быть предназначены" для военных целей, то есть какая-либо дополнительная оценка рисков не предполагается.

На публикацию отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он упрекнул немецкое правительство в том, что оно отказывается поставлять Украине оружие, а вместо этого продает России товары двойного назначения, которые могут быть направлены на рост производства вооружений.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал покупку оружия Украиной через НАТО, когда США уже предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны страны Кристине Ламбрехт.

Теги: Россия, Германия, санкции, ФРГ, вооружение, экспорт, лицензия, торговля, российская агрессия, продажа
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