Шольц считает, что Россия поняла сообщение западных стран о санкциях в случае новой агрессии против Украины

Шольц о санкциях против РФ: Они очень хорошо подготовлены Фото: EPA

"Мы согласны, что будем действовать вместе [c США] в вопросе санкций, которые должны быть приняты. Они очень хорошо подготовлены. Всякий раз, когда возникает ситуация, мы – Германия и США вместе, Европа и США, страны НАТО – в состоянии принять решение. Я думаю, это будет очень эффективно. Это также сообщение, которое было понято в России. Так что я думаю, что это реальный результат. Мы решили, что не будем публиковать весь перечень, и я думаю, что это имеет смысл... чтобы получить от него немного силы, что на самом деле невозможно измерить, что в него входит и что мы собираемся делать конкретно", – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия будет придерживаться "двойного" подхода, о котором договорились в Европейском союзе и в НАТО.

"С одной стороны, мы должны разъяснить готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах, в НАТО и Совете Россия – НАТО, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, на двусторонней основе между США и Россией и, конечно, особенно в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить политическое решение. С другой стороны, мы должны интенсивно готовиться, чтобы иметь возможность действовать, если военная агрессия все же произойдет. Вместе мы четко даем понять России, что если произойдет агрессия, будут серьезные последствия", – сказал канцлер.