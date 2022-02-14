Президентом Германии на второй срок избран Штайнмайер. Он призвал Путина "ослабить петлю на шее Украины"

Кандидатуру действующего президента поддержали 77% из почти 1,5 тыс. делегатов съезда.

Его конкурентами были выдвиженец от Левой партии медик Герхард Траберт (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте от политсилы "Альтернативы для Германии" (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр от партии "Свободные избиратели" (58 голосов).

Выступая на съезде, Штайнмайер говорил о вероятности войны в случае вторжения России в Украину. В связи с этим он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

"Ослабьте петлю на шее Украины и ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал в его адрес переизбранный президент Германии.

Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии.