Во время переговоров в нормандском формате представитель Германии пошел выгуливать собаку – журналист

"Кстати, смешное. По словам источника, переговоры долго шли не только потому, что стороны уговаривали друг друга. В какой-то момент представитель Германии заявил, что ему нужно... выгулять собаку. И пошел выгуливать", – написал Калныш.

Он также выразил мнение, что этот раунд переговоров остался за украинской делегацией.

Переговоры советников в нормандском формате 10 февраля длились около девяти часов, согласовать общий документ по их итогам не смогли, говорил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся Минских соглашений, в частности вопросы, связанные с "особым статусом" Донбасса.

Ермак ожидает, что новая встреча политических советников в нормандском формате состоится в ближайшее время, встреча лидеров "Нормандской четверки" пока не обсуждалась.