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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главком ВСУ Залужный: Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей

Залужный: Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация
Залужный: Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявляет, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. Официальное заявление Залужного опубликовано в его Facebook вечером 17 февраля.

"Официально сообщаю: Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений и норм международного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", – говорится в тексте. 

Главнокомандующий ВСУ пояснил это заявление тем, что по его информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, "планируется эвакуация мирного населения в связи с возможным обострением".

"Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – подчеркнул Залужный. 

Он отметил, что украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций. 

"Используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные силы Украины. Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы", – заявил главнокомандующий ВСУ. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/250228707272622

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

Теги: Донецк, Донбасс, провокации, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Валерий Залужный
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