Главком ВСУ Залужный: Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей

"Официально сообщаю: Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений и норм международного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", – говорится в тексте.
Главнокомандующий ВСУ пояснил это заявление тем, что по его информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, "планируется эвакуация мирного населения в связи с возможным обострением".
"Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – подчеркнул Залужный.
Он отметил, что украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.
"Используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные силы Украины. Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы", – заявил главнокомандующий ВСУ.
17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.