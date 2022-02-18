Главком ВСУ Залужный: Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей

"Официально сообщаю: Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений и норм международного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", – говорится в тексте.

Главнокомандующий ВСУ пояснил это заявление тем, что по его информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, "планируется эвакуация мирного населения в связи с возможным обострением".

"Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

"Используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные силы Украины. Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы", – заявил главнокомандующий ВСУ.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.