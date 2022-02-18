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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Цинизм ситуации в том, что противник размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов". В штабе ООС сообщили о 20 нарушениях перемирия на Донбассе за сегодня

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Потерь среди украинских военнослужащих нет
Потерь среди украинских военнослужащих нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Сегодня по состоянию на 9.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил в Facebook 18 февраля штаб операции Объединенных сил.

"Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что боевики стреляют из населенных пунктов, ставя под угрозу жизнь местных жителей.

"Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", – сообщают в штабе ООС.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/314721467349837

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Россия, Донецк, Луганск, Донбасс, вооружение, агрессия, боевики, перемирие, артиллерия, гранатомет, граната, население, миномет, ООС, нарушение
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