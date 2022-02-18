Главарь боевиков "ЛНР" объявил об эвакуации населения ОРЛО. Ранее о том же заявили боевики "ДНР"

Пасечник утверждает, что такие действия проводятся "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения".

Оккупационной власти в ОРЛО поручили "помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска" с Россией, которая якобы готова обеспечить жителям оккупированных территорий Донбасса "организованный прием и размещение".

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.