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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главарь боевиков "ЛНР" объявил об эвакуации населения ОРЛО. Ранее о том же заявили боевики "ДНР"

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Пасечник поручил "помочь населению"
Пасечник поручил "помочь населению"
Фото: ЕРА

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил 18 февраля, что жителей не подконтрольной украинским властям территории Луганской области будут "организованно эвакуировать" на территорию России, сообщил подконтрольный боевикам "Луганский информационный центр".

Пасечник утверждает, что такие действия проводятся "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения".

Оккупационной власти в ОРЛО поручили "помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска" с Россией, которая якобы готова обеспечить жителям оккупированных территорий Донбасса "организованный прием и размещение".

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуацияПо информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

Теги: Россия, Донбасс, оккупация, провокации, боевики, эвакуация, обстрелы, война в Украине, конфликт, ЛНР, Леонид Пасечник, война на Донбассе, население
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