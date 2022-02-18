Аваков рассказал, что будет с Зеленским, если он пойдет на компромисс по Минским соглашениям

Аваков (на фото) считает, что Зеленский еще не готов к тому, чтобы садиться за стол переговоров с Путиным Фото: Александр Киселев / Gordonua.com

Он считает, что Зеленский еще не готов к тому, чтобы садиться за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Авакова, Зеленский говорил ему, что считает, что "сумеет убедить Путина".

"Есть какие-то компромиссы вокруг спорных вопросов. Может ли позволить себе сегодня Зеленский компромисс? Не может он позволить себе никакого компромисса, например, касаемо Минских соглашений. Потому что украинское общество сразу вынесет его вперед ногами. Следовательно, чтобы поехать на переговоры, ему нужно у общества получить мандат – юридическую или дипломатическую позицию. Для этого нужно собраться, позвать всех тех людей, которых ты очень не любишь. Попробовать с ними поговорить: ребят, вот можем здесь такой компромисс найти? Потом эти люди пойдут к своим симпатикам и скажут: слушайте, давайте вот теперь мы вооруженную украинскую делегацию по-взрослому отправим на взрослые переговоры. Тогда это может работать", – подчеркнул Аваков.

ВИДЕО