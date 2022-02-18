Аваков рассказал, что будет с Зеленским, если он пойдет на компромисс по Минским соглашениям

Он считает, что Зеленский еще не готов к тому, чтобы садиться за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Авакова, Зеленский говорил ему, что считает, что "сумеет убедить Путина".
"Есть какие-то компромиссы вокруг спорных вопросов. Может ли позволить себе сегодня Зеленский компромисс? Не может он позволить себе никакого компромисса, например, касаемо Минских соглашений. Потому что украинское общество сразу вынесет его вперед ногами. Следовательно, чтобы поехать на переговоры, ему нужно у общества получить мандат – юридическую или дипломатическую позицию. Для этого нужно собраться, позвать всех тех людей, которых ты очень не любишь. Попробовать с ними поговорить: ребят, вот можем здесь такой компромисс найти? Потом эти люди пойдут к своим симпатикам и скажут: слушайте, давайте вот теперь мы вооруженную украинскую делегацию по-взрослому отправим на взрослые переговоры. Тогда это может работать", – подчеркнул Аваков.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.
Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.
Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.
1 февраля Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.