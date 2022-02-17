"Составлен документ бездарно". Зеленский заявил, что Минские соглашения ставят Украину в проигрышную позицию

Зеленский: "Минск" говорит о том, что Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать Фото: president.gov.ua

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", – сказал Зеленский.

При этом, по выражению Зеленского, "Минск" – это часть, не связанная с безопасностью". Он подчеркнул, что эти соглашения не относятся ни к вопросам оккупации Крыма, ни к российским войскам на границах Украины.

"Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции. Мы говорим: ну окей, давайте здесь бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим остальным делать? Поэтому большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск". Никто не против. Но это будет вторично или даже третично", – подчеркнул президент.