Боевики на Донбассе обстреляли 26 населенных пунктов и колонну с гуманитарной помощью

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что под обстрелы боевиков попали 26 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях: Болотенное, Новогнатовка, Старый Айдар, Старогнатовка, Чермалык, Песчаное, Пивденное, Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово, Невельское, Светлодарск, Луганское, Верхнеторецкое, Нью-Йорк, Нижнетеплое, Мироновский, Троицкое, Гранитное, Попасная, Красногоровка, Артема, Марьинка, Новогригоровка и Новоалександровка.

Оккупанты вели огонь из артиллерии (калибра 122 мм), стрелкового оружия, гранатометов, минометов (калибра 120 мм, 88 мм и 82 мм) и пулеметов, один раз стрельбу вела машина БМП-2.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих, – говорится в сообщении. – Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил в Facebook, что около 12.00 под огонь боевиков на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" (Луганская область) попала колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет", – написал Залужный.

Он опубликовал видео момента обстрела.

18 февраля боевики из артиллерии также обстреляли железную дорогу в Донецкой области.