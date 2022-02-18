Блинкен об обстрелах Украины: Это часть сценария РФ, направленного на создание ложных провокаций для начала агрессии

Об этом 18 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Выступление Блинкена транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.
"Все, что мы видели… за последние 48 часов, – это часть сценария, который уже действует – создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом в конце концов совершение новой агрессии против Украины", – сказал Блинкен.
По его словам, очень важно "проливать свет на происходящее".
"Возможно, это переместит Россию на другой путь. Мы остаемся полностью подготовленными с нашими коллегами участвовать в дипломатии, но мы должны быть проинформированы историей... Я также хочу упомянуть 2008 год в Грузии. И мы также должны быть проинформированы фактами, и факты говорят, что несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот – мы видим дополнительные войска, которые подходят к границе", – отметил Блинкен.
Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.
В 2022 году конференция будет проходить в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия. 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности выступит президент Украины Владимир Зеленский.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.
В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. США не фиксируют отвода российских войск от границы Украины, отметил 15 февраля Блинкен.
Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.
17 февраля 2022 года резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
По состоянию на 14.00 18 февраля российско-оккупационные войска на Донбассе 45 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелы боевиков попали 26 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, сообщили в штабе ООС. Боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью на КПВВ "Счастье" и железную дорогу в Донецкой области.