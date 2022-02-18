Блинкен об обстрелах Украины: Это часть сценария РФ, направленного на создание ложных провокаций для начала агрессии

Об этом 18 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступление Блинкена транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

"Все, что мы видели… за последние 48 часов, – это часть сценария, который уже действует – создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом в конце концов совершение новой агрессии против Украины", – сказал Блинкен.

По его словам, очень важно "проливать свет на происходящее".

"Возможно, это переместит Россию на другой путь. Мы остаемся полностью подготовленными с нашими коллегами участвовать в дипломатии, но мы должны быть проинформированы историей... Я также хочу упомянуть 2008 год в Грузии. И мы также должны быть проинформированы фактами, и факты говорят, что несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот – мы видим дополнительные войска, которые подходят к границе", – отметил Блинкен.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция будет проходить в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия. 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности выступит президент Украины Владимир Зеленский.