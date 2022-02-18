Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Выступление Зеленского на конференции запланировано на 17.30 по киевскому времени Фото: EPA

Выступление Зеленского и дальнейшая дискуссия запланированы на 16.30 по центральноевропейскому времени (17.30 по Киеву). Модератор дискуссии "Пермакризис Европы: Украина и европейская безопасность" – журналистка CNN London Кристиан Аманпур.

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) в этом году проходит в очном формате, в мероприятии принимают участие канцлер Германии Олаф Шольц и еще около 35 глав государств и правительств. Президент РФ Владимир Путин отказался от очного участия в конференции.