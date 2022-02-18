Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Выступление Зеленского и дальнейшая дискуссия запланированы на 16.30 по центральноевропейскому времени (17.30 по Киеву). Модератор дискуссии "Пермакризис Европы: Украина и европейская безопасность" – журналистка CNN London Кристиан Аманпур.
Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) в этом году проходит в очном формате, в мероприятии принимают участие канцлер Германии Олаф Шольц и еще около 35 глав государств и правительств. Президент РФ Владимир Путин отказался от очного участия в конференции.
Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.
В 2022 году конференция будет проходить в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия. В 2021-м конференция проходила в онлайн-формате.