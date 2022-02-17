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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский считает, что на встрече с Путиным они бы услышали друг друга

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Путин и Зеленский встречались лично только раз в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 17 февраля интервью "РБК-Украина" выразил мнение, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они нашли бы общий язык.

"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят", – сказал Зеленский.

По его мнению, в ходе встречи они бы услышали друг друга и поняли, "есть ли смысл [им] через полгода встречаться и продолжать разговор".

"Президенты могут выйти со встречи и сказать: в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле. Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", – добавил Зеленский.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря Кулеба сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

Встречу Путина с Зеленским в Стамбуле или Анкаре хочет организовать президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.

Зеленский заявил 17 февраля, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. По его словам, президент Украины "готов к прямым переговорам два с половиной года". Но, кроме публичной позиции, в реальности в РФ "не готовы с нами общаться", отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече". Телефонный разговор "также никто не подтверждает", добавил президент Украины.

В Кремле подтвердили, что от Украины поступали запросы на встречу Зеленского с Путиным. Но в Киеве якобы не отвечали на вопрос: "Зачем, с какой целью", сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, войска
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