Зеленский считает, что на встрече с Путиным они бы услышали друг друга

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата Фото: ЕРА

"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят", – сказал Зеленский.

По его мнению, в ходе встречи они бы услышали друг друга и поняли, "есть ли смысл [им] через полгода встречаться и продолжать разговор".

"Президенты могут выйти со встречи и сказать: в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле. Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", – добавил Зеленский.