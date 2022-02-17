Зеленский о безопасности Украины: Нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата мы не отделаемся, и никто не отделается

Зеленский: Но в документе должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор Фото: EPA

Зеленский отметил, что сейчас другие государства, даже находящиеся в том или ином союзе, понимают, что "ни у кого нет стопроцентной уверенности, что завтра с ними ничего не случится". В том числе из-за этого они поддерживают Украину и помогают финансировать ее армию, "которая защищает Украину и не только, потому что сдерживает любые дальнейшие посягательства".

"Нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия. – "ГОРДОН") мы не отделаемся, и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – сказал Зеленский.

На предположение, что в подобном документе может оказаться обязательство для Украины выполнить Минские соглашения в невыгодной для нее трактовке, Зеленский заявил, что "Минск" – это вообще часть, не связанная с безопасностью".