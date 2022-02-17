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Зеленский о безопасности Украины: Нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата мы не отделаемся, и никто не отделается

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Зеленский: Но в документе должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор
Зеленский: Но в документе должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру нужен новый документ, обеспечивающий глобальную безопасность. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 17 февраля.

Зеленский отметил, что сейчас другие государства, даже находящиеся в том или ином союзе, понимают, что "ни у кого нет стопроцентной уверенности, что завтра с ними ничего не случится". В том числе из-за этого они поддерживают Украину и помогают финансировать ее армию, "которая защищает Украину и не только, потому что сдерживает любые дальнейшие посягательства".

"Нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия. – "ГОРДОН") мы не отделаемся, и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – сказал Зеленский. 

На предположение, что в подобном документе может оказаться обязательство для Украины выполнить Минские соглашения в невыгодной для нее трактовке, Зеленский заявил, что "Минск" – это вообще часть, не связанная с безопасностью".

Контекст:

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран).

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

17 февраля Россия опубликовала свой ответ США и НАТО, заявив, что "американская сторона не дала конструктивного ответа", и снова потребовав от стран НАТО отказаться от любых видов сотрудничества с Украиной и вернуть инфраструктуру Альянса к состоянию на 1997 год.

Теги: переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, безопасность
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