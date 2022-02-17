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Зеленский: НАТО – единственный из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться

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Зеленский: Если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе
Зеленский: Если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе
Фото: president.gov.ua

Проходя путь к членству в НАТО, который может занять еще годы, Украина хочет получить систему гарантий, "хотя бы теоретически" не уступающую системе, которая есть у членов Альянса, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 17 февраля.

Отвечая на вопрос, может ли сейчас Украина пытаться получить от других стран какие-то гарантии безопасности, подобные Будапештскому меморандуму, только юридически обязывающие, Зеленский напомнил, что Украина стремится к членству в НАТО, которое дало бы такие гарантии. Он отметил, что Украина ведет переговоры со всеми лидерами стран – членов Альянса, "особенно с теми, кто сомневается, с теми, у которых есть контакты с Российской Федерацией".

"Мы говорим, что мы на пути в Альянс. НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо", – сказал президент.

По его мнению, это на сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда украинцы могут рассчитывать только на себя, "все остальное – это рассказы, популистские заявления".

"Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом, которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность, – сильные мира сего", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас другие государства, даже находящиеся в том или ином союзе, понимают, что "ни у кого нет стопроцентной уверенности, что завтра с ними ничего не случится".

"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", – добавил Зеленский.

При этом президент отметил, что "военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны" и этого Украина от западных партнеров не просит.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Столтенберг сказал 15 февраля, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.

Теги: Россия, НАТО, Владимир Зеленский, российская агрессия, безопасность
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