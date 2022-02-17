Зеленский: НАТО – единственный из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться

Зеленский: Если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе Фото: president.gov.ua

Отвечая на вопрос, может ли сейчас Украина пытаться получить от других стран какие-то гарантии безопасности, подобные Будапештскому меморандуму, только юридически обязывающие, Зеленский напомнил, что Украина стремится к членству в НАТО, которое дало бы такие гарантии. Он отметил, что Украина ведет переговоры со всеми лидерами стран – членов Альянса, "особенно с теми, кто сомневается, с теми, у которых есть контакты с Российской Федерацией".

"Мы говорим, что мы на пути в Альянс. НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо", – сказал президент.

По его мнению, это на сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда украинцы могут рассчитывать только на себя, "все остальное – это рассказы, популистские заявления".

"Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом, которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность, – сильные мира сего", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас другие государства, даже находящиеся в том или ином союзе, понимают, что "ни у кого нет стопроцентной уверенности, что завтра с ними ничего не случится".

"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", – добавил Зеленский.

При этом президент отметил, что "военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны" и этого Украина от западных партнеров не просит.