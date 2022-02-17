"И Россия, и некоторые страны Альянса". Зеленский назвал противодействие на пути Украины в НАТО

Зеленский подчеркнул, что возможность вынесения вопроса о вступлении Украины в НАТО на референдум пока не рассматривается Фото: president.gov.ua

"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал Зеленский.

По его словам, РФ использует вопросы НАТО как оправдание нахождения ее войск вблизи Украины, а некоторые страны ЕС "подыгрывают ей в этом".

"Но не нужно извращать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции и это является выбором украинского народа.

В то же время Зеленский подчеркнул, что возможность вынесения вопроса о вступлении Украины в НАТО на референдум пока не рассматривается.