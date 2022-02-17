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ПОЛИТИКА

"И Россия, и некоторые страны Альянса". Зеленский назвал противодействие на пути Украины в НАТО

Зеленский подчеркнул, что возможность вынесения вопроса о вступлении Украины в НАТО на референдум пока не рассматривается
Зеленский подчеркнул, что возможность вынесения вопроса о вступлении Украины в НАТО на референдум пока не рассматривается
Фото: president.gov.ua

Украина избрала курс на членство в Североатлантическом союзе в целях своей безопасности и долгое время движется в этом направлении, но расстояние до НАТО для Украины не сокращается. Об этом 17 февраля в ходе общения со СМИ в Мариуполе (Донецкая область) заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, пишет пресс-центр Офиса президента.

"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал Зеленский.

По его словам, РФ использует вопросы НАТО как оправдание нахождения ее войск вблизи Украины, а некоторые страны ЕС "подыгрывают ей в этом".

"Но не нужно извращать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции и это является выбором украинского народа.

В то же время Зеленский подчеркнул, что возможность вынесения вопроса о вступлении Украины в НАТО на референдум пока не рассматривается.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Столтенберг сказал 15 февраля, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.

Теги: Россия, Украина, конституция, НАТО, Донецкая область, Мариуполь, Владимир Зеленский, президент, вступ, членство
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