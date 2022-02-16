Польша не представляет будущего ЕС и НАТО без Украины – вице-маршалок Сейма

Об этом 16 февраля в Киеве на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком заявил вице-маршалок Сейма Польши Рышард Терлецкий.
Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала Рада.
По словам Терлецкого, делегация Сейма Польши выбрала дату 16 февраля для визита в Киев, так как разведки союзных государств информировали о возможном вторжении РФ в Украину.
"К счастью, этого не произошло и, возможно, не произойдет в будущем, но я хочу заверить… что мы готовы быть вместе с вами в вашем парламенте, потому что мы не представляем безопасность Европейского союза без безопасности Украины, мы не представляем будущего ЕС без Украины в нем, мы не представляем НАТО без Украины", – сказал Терлецкий.
Он призвал ЕС и НАТО оказать решительное сопротивление советским планам в отношении Украины.
После визита Терлецкого 17–18 февраля Украину посетит маршалок Сената Польши Томаш Гродский, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.
27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.
4 февраля определение о поддержке Украины единогласно принял Сенат Польши (верхняя палата парламента). В нем отмечается, что "свободная Украина – одна из гарантий безопасности Польши", а "без независимой Украины не может быть безопасной Польши".
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
Столтенберг сказал 15 февраля, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.