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США не будут давить на Украину в вопросе ее вступления в НАТО – Белый дом

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У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, отметила Псаки
У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, отметила Псаки
Фото: EPA

Соединенные Штаты не будут влиять на решение Украины относительно ее членства в Североатлантическом союзе.

Об этом на брифинге 15 февраля заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Белого дома.

"Мы, Соединенные Штаты, никогда не будем давить на какую-либо страну, чтобы она вступала или не вступала в международные альянсы. Это должны решать они и другие члены НАТО, – сказала Псаки. – У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор".

Президент РФ Владимир Путин заявил 15 февраля, что Россия хочет "решить вопрос" относительно вступления Украины в НАТО срочно.

"Вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Мирными средствами. Мы из этого исходим и очень на это надеемся: что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез, – сказал Путин. – Мы слышим, что Украина сегодня не готова к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля 2022 года, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ. 

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

Посольство Украины в Великобритании заявило, что планы Киева о вступлении страны в НАТО остаются неизменными.

Позже посол сказал, что Украина стремится к членству в НАТО, но вынуждена "искать другие варианты, которые позволят выжить". "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и так далее. Что касается НАТО, сегодня мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", – сказал Пристайко.

Столтенберг сказал 15 февраля, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.

Теги: США, Украина, НАТО, Джен Псаки, Белый дом, вступ, присоединение, членство
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