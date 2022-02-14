Песков: Отказ Украины от вступления в НАТО помог бы переговорам о "гарантиях безопасности"

Песков отметил, что в Конституции Украины "совсем другие цели обозначены" Фото: ЕРА

По его словам, "это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности".

При этом Песков добавил, что в Конституции Украины "совсем другие цели обозначены".

Также спикер Кремля выразил мнение, что заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о членстве Украины в НАТО "вряд ли можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева".