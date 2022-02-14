"Шансы на договоренности есть". Лавров ответил на вопрос Путина о переговорах с Западом

Лавров признал, что НАТО не готово отказаться от приглашения для Украины Фото: kremlin.ru

Путин высказал версию, что "Запад хочет втянуть Россию в бесконечные переговоры".

"Шансы на договоренности есть", – ответил Лавров.

По его словам, хоть Россия и получила отказы по большинству требований Москвы, но о вероятности достижения соглашений говорят последние переговоры Путина с иностранными политиками.

Лавров отметил, что Запад готов к переговорам "о контроле над вооружениями, размещении ракет, мерах по повышению доверия" и не готов отказаться от приглашения Украины в НАТО.