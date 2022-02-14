"Шансы на договоренности есть". Лавров ответил на вопрос Путина о переговорах с Западом

Путин высказал версию, что "Запад хочет втянуть Россию в бесконечные переговоры".
"Шансы на договоренности есть", – ответил Лавров.
По его словам, хоть Россия и получила отказы по большинству требований Москвы, но о вероятности достижения соглашений говорят последние переговоры Путина с иностранными политиками.
Лавров отметил, что Запад готов к переговорам "о контроле над вооружениями, размещении ракет, мерах по повышению доверия" и не готов отказаться от приглашения Украины в НАТО.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме сообщили 18 января и повторили позже еще несколько раз, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". Лавров признал, что в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.