"Это просто слова канцлера". Шуляк отреагировала на заявление Шольца о законопроекте по "особому статусу" Донбасса

Шуляк сказала, что пока в Верховной Раде нет законопроектов, о которых говорил Шольц Фото: sluga-narodu.com

Шольц 14 февраля во время визита в Киев говорил, что президент Украины Владимир Зеленский заверил его в том, что Украина предоставит эти законопроекты "для дискуссии".

В ходе поездки в Москву на следующий день канцлер снова говорил об этих законопроектах, о "формуле Штайнмайера", а также упомянул "конституционные вопросы".

"Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ОБСЕ и другими вовлеченными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились, и этот процесс должны поддерживать все, тормозить не должен никто. Конечно, можно что-то трактовать как-то иначе, но все записано на бумаге. Мы теперь договорились, что, конечно, придется много обсуждать, но это будет следующим шагом", – заявил он 15 февраля.



Шуляк напомнила, что Зеленский после саммита в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года сказал, что Минские договоренности "в той последовательности, как они прописаны" не будут приняты. Ангела Меркель, которая тогда была канцлером Германии, после этого высказала надежду на то, что Минские договоренности могут быть изменены.

"У монобольшинства такая же позиция, как и у Владимира Зеленского. В том порядке, как прописаны Минские договоренности (то есть сначала выборы, а потом граница), – так точно не будет. На 100% парламент не найдет 226 голосов, чтобы принять такое законодательство. Мы уже неоднократно подчеркивали очередность, даже когда принимали постановления о местных выборах в парламенте. То есть сначала полное прекращение огня, потом полное разоружение территорий, далее обязательно Украина берет под контроль границу, и только потом мы говорим о выборах, которые могут проходить исключительно по украинскому законодательству. Как провести выборы сейчас? Как на оккупированные территории поедут, например, украинские партии? Какие могут быть выборы под дулами пулеметов? Конечно, могут быть разные какие-то законопроекты. У нас есть Минские договоренности, где формулировки очень размыты. Может быть обсуждение, затем имплементация, реализация. И все это – три разных процесса. Пока мы не видим таких законов – в Верховной Раде их нет. Поэтому, думаю, это просто слова со стороны канцлера. Может ли быть обсуждение? Да, может. Но это обсуждение пойдет в том ключе, о котором я уже сказала", – добавила она.