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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это просто слова канцлера". Шуляк отреагировала на заявление Шольца о законопроекте по "особому статусу" Донбасса

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Шуляк сказала, что пока в Верховной Раде нет законопроектов, о которых говорил Шольц
Шуляк сказала, что пока в Верховной Раде нет законопроектов, о которых говорил Шольц
Фото: sluga-narodu.com

Глава партии "Слуга народа", нардеп от этой фракции Елена Шуляк в интервью ТСН, которое вышло 16 февраля, прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца относительно законопроектов по "особому статусу" и местных выборах в ОРДЛО.

Шольц 14 февраля во время визита в Киев говорил, что президент Украины Владимир Зеленский заверил его в том, что Украина предоставит эти законопроекты "для дискуссии". 

В ходе поездки в Москву на следующий день канцлер снова говорил об этих законопроектах, о "формуле Штайнмайера", а также упомянул  "конституционные вопросы".

"Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ОБСЕ и другими вовлеченными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились, и этот процесс должны поддерживать все, тормозить не должен никто. Конечно, можно что-то трактовать как-то иначе, но все записано на бумаге. Мы теперь договорились, что, конечно, придется много обсуждать, но это будет следующим шагом", – заявил он 15 февраля. 

Шуляк напомнила, что Зеленский после саммита в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года сказал, что Минские договоренности "в той последовательности, как они прописаны" не будут приняты. Ангела Меркель, которая тогда была канцлером Германии, после этого высказала надежду на то, что Минские договоренности могут быть изменены.

"У монобольшинства такая же позиция, как и у Владимира Зеленского. В том порядке, как прописаны Минские договоренности (то есть сначала выборы, а потом граница), – так точно не будет. На 100% парламент не найдет 226 голосов, чтобы принять такое законодательство. Мы уже неоднократно подчеркивали очередность, даже когда принимали постановления о местных выборах в парламенте. То есть сначала полное прекращение огня, потом полное разоружение территорий, далее обязательно Украина берет под контроль границу, и только потом мы говорим о выборах, которые могут проходить исключительно по украинскому законодательству. Как провести выборы сейчас? Как на оккупированные территории поедут, например, украинские партии? Какие могут быть выборы под дулами пулеметов? Конечно, могут быть разные какие-то законопроекты. У нас есть Минские договоренности, где формулировки очень размыты. Может быть обсуждение, затем имплементация, реализация. И все это – три разных процесса. Пока мы не видим таких законов – в Верховной Раде их нет. Поэтому, думаю, это просто слова со стороны канцлера. Может ли быть обсуждение? Да, может. Но это обсуждение пойдет в том ключе, о котором я уже сказала", – добавила она. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, Украина, особый статус Донбасса, Минские соглашения, Владимир Зеленский, изменения в Конституцию, выборы на Донбассе, Слуга народа, Елена Шуляк, Олаф Шольц
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