Перед вторжением РФ в Грузию население эвакуировали так же, как это делают на Донбассе – журналисты

"За четыре дня до того, как Россия начала бомбить Грузию и вводить свои войска, их коллаборанты тоже "эвакуировали женщин и детей", – написал Кипиани.

Он выразил надежду, что об этом помнят в командовании операции Объединенных сил.

"За несколько дней до наступления в Грузии продолжалась уже эвакуация из Южной Осетии. Вопрос, начали ли ее сейчас в ОРДЛО в рамках информационной кампании по панике или подготовке наступления. Уже читала самые адские предположения, что это для того, чтобы расстрелять колонну с автобусами. И начать", – отметила Пьецух.

"Историческая правда" писала в 2011 году, что 2 августа 2008 года началась эвакуация в Россию населения подконтрольного РФ грузинского региона Южная Осетия и к полуночи 7 августа границу пересекли более 20 тыс. человек, или более 90% населения зоны будущих военных действий. Россия вторглась в Грузию 8 августа.