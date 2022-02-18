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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Перед вторжением РФ в Грузию население эвакуировали так же, как это делают на Донбассе – журналисты

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Об эвакуации боевики объявили 18 февраля
Об эвакуации боевики объявили 18 февраля
Фото: ЕРА (архив)

У объявленной боевиками на Донбассе эвакуации населения в Россию есть параллели с событиями российско-грузинской войны 2008 года. На это 18 февраля в Facebook обратили внимание украинские журналисты Вахтанг Кипиани и Марьяна Пьецух.

"За четыре дня до того, как Россия начала бомбить Грузию и вводить свои войска, их коллаборанты тоже "эвакуировали женщин и детей", – написал Кипиани.

Он выразил надежду, что об этом помнят в командовании операции Объединенных сил.

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10159644586727410

"За несколько дней до наступления в Грузии продолжалась уже эвакуация из Южной Осетии. Вопрос, начали ли ее сейчас в ОРДЛО в рамках информационной кампании по панике или подготовке наступления. Уже читала самые адские предположения, что это для того, чтобы расстрелять колонну с автобусами. И начать", – отметила Пьецух.

https://www.facebook.com/tsvibak/posts/5541039909274601

"Историческая правда" писала в 2011 году, что 2 августа 2008 года началась эвакуация в Россию населения подконтрольного РФ грузинского региона Южная Осетия и к полуночи 7 августа границу пересекли более 20 тыс. человек, или более 90% населения зоны будущих военных действий. Россия вторглась в Грузию 8 августа.

Контекст:

18 февраля 2022 года об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин. Похожее заявление сделал и главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планирует "глубокий прорыв" в ОРЛО.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуацияПо информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Грузия, Донбасс, оккупация, Южная Осетия, агрессия, боевики, эвакуация, автобус, вторжение, ДНР, война в Украине, ЛНР, Вахтанг Кипиани, война на Донбассе, ОРДЛО
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