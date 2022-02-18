В Донецке включили сирены гражданской обороны. Видео

Оповещение населения началось после заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина об эвакуации жителей города в РФ.

"РИА Новости" опубликовало в Telegram несколько видео из Донецка, в которых слышна сирена.

Украинское издание "Сегодня", ссылаясь на жителей города, сообщило в Telegram, что в 16.27 сирены перестали гудеть.

Местные жители предположили, что это была проверка сирен, отметило "Сегодня". Они рассказали, что оповещение включили после заявления о возможной эвакуации.

"Прозвучало на фоне бегущей строки о том, что на днях в местном театре будет творческий вечер. Куда, когда и как собираются эвакуировать – все это непонятно", – уточнила дончанка, попросившая не называть ее имя.