В Донецке включили сирены гражданской обороны. Видео

Оповещение населения началось после заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина об эвакуации жителей города в РФ.
"РИА Новости" опубликовало в Telegram несколько видео из Донецка, в которых слышна сирена.
Украинское издание "Сегодня", ссылаясь на жителей города, сообщило в Telegram, что в 16.27 сирены перестали гудеть.
Местные жители предположили, что это была проверка сирен, отметило "Сегодня". Они рассказали, что оповещение включили после заявления о возможной эвакуации.
"Прозвучало на фоне бегущей строки о том, что на днях в местном театре будет творческий вечер. Куда, когда и как собираются эвакуировать – все это непонятно", – уточнила дончанка, попросившая не называть ее имя.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 18 февраля заявил об эвакуации жителей не подконтрольной правительству Украины части Луганской области в Россию. По его словам, такие действия проводятся "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения".
Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.
О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что не знает, "что творится сейчас у Пушилина", он добавил, что не знает, была ли согласована эвакуация с кем-то в России.
Власти граничащей с Донецкой областью Украины Ростовской областью РФ также заявили, что у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.