Обстрелы на Донбассе, возможный ответ Украины, ультиматум Путина. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

В программе будут обсуждать в прямом эфире обострение на Донбассе, обстрелы боевиками детских садов, школ и жилых домов и возможный ответ Украины, ультиматум президента РФ Владимира Путина по поводу стремления Украины в НАТО, а также что будет, если Россия признает независимость группировок "ЛНР" и "ДНР".

Гостями программы станут:

Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность";

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);

Игорь Смешко, глава партии "Сила и честь", начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005);

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019–2020);

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007–2009);

Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены: