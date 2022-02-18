Яценюк объяснил, что следует делать украинской власти в связи с эскалацией на Донбассе

Яценюк считает, что эвакуация украинцев на свободной территории страны будет использована пропагандистами Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Не должна. Объясню почему. Потому что если мы сейчас проводим эвакуацию украинских граждан с части контролируемой территории – это мы играем полностью в российский нарратив", – сказал Яценюк.

Он связал это с пропагандой в российских СМИ, в сюжетах которых боевики "ЛДНР" рассказывают о якобы планирующейся операции Вооруженных сил Украины по освобождению Донбасса "за четыре дня" и объявленной главарями группировок "ЛДНР" эвакуации населения ОРДЛО в Россию.

"Это же правда, – скажет российское телевидение. – Видите, они эвакуируют граждан Украины", – отметил Яценюк.

По его словам, в нынешней ситуации с эскалацией украинская власть должна направить ближе к линии разграничения дополнительные подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций, гуманитарный конвой и медицинское обеспечение.

"Все, что произошло в детском саду [в Станице Луганской], – вы понимаете, что они (боевики. – "ГОРДОН") это делают каждый день", – объяснил Яценюк.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации" и якобы планах украинских военных освободить ОРДЛО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донбасса нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.