Порошенко – Зеленскому: Зашейте карманы, прекратите красть и направьте деньги на армию

Он утверждает, что монобольшинство в Верховной Раде блокирует увеличение такого финансирования.
"[Президент Украины Владимир] Зеленский объяснил, почему это блокируется. Потому что он сказал: "Мы можем финансировать или армию, или дороги, одновременно финансировать не можем". Так мой совет. Господин Зеленский, зашейте карманы, прекратите красть, прекратите брать откаты и направьте деньги на армию", – сказал Порошенко.
По его словам, это поможет "защитить людей" в ситуации обострения российской агрессии против Украины.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С конца 2021 года западные СМИ и лидеры государств заявляют о концентрации российских войск у границ Украины и возможной подготовке России к новому вторжению. В качестве вероятной даты начала атаки называлось 16 февраля 2022 года.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации" и якобы планах украинских военных освободить ОРДЛО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донбасса нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.