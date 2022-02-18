Порошенко – Зеленскому: Зашейте карманы, прекратите красть и направьте деньги на армию

Он утверждает, что монобольшинство в Верховной Раде блокирует увеличение такого финансирования.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский объяснил, почему это блокируется. Потому что он сказал: "Мы можем финансировать или армию, или дороги, одновременно финансировать не можем". Так мой совет. Господин Зеленский, зашейте карманы, прекратите красть, прекратите брать откаты и направьте деньги на армию", – сказал Порошенко.

По его словам, это поможет "защитить людей" в ситуации обострения российской агрессии против Украины.