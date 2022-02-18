Данилов об эвакуации жителей ОРДЛО в РФ: Это попытка спровоцировать наших военных

Украинские войска могут открывать огонь только в случае, если есть угроза жизни военным, отметил Данилов Фото: rnbo.gov.ua

По его словам, Украина осознает, что в случае такого решения будут большие жертвы среди населения, поэтому "такого указа в нашей стране быть не может".

"Все, из чего на сегодняшний день раздувается ситуация со стороны РФ через своих ставленников в ОРДЛО – это попытка спровоцировать наши Вооруженные силы, спровоцировать наши войска на те ответы, которые они очень бы хотели, чтобы мы предоставляли, – сказал Данилов. – Войска могут открывать огонь только в случае, если есть угроза жизни нашим военным. Никаких других вещей в нашей стране быть не может".