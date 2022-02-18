Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО: Вас используют для развязывания очередного кровопролития

"Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности", – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что эту информацию "подтверждают и в ОБСЕ".

"Еще раз повторяю: военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются", – объяснил Залужный.

Он отметил, что "Украина была и остается приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали".

"Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является наивысшей ценностью. Даже в эти дни, когда боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня, мы отвечаем только в случае угрозы личному составу или гражданским лицам. Мы не поддаемся на провокации. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции", – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал жителей ОРДЛО "не верить лжи оккупационных властей".

"Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности. Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет вражеская пропаганда, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные силы Украины", – подчеркнул он.

18 февраля 2022 года об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин. Похожее заявление сделал и главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планирует "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.