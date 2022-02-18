Боевики заявили о диверсиях в Горловке. Кулеба опроверг

Кулеба заявил, что Украина не проводит и не планирует никаких диверсионных действий на Донбассе Фото: EPA

Руководство "ДНР" заявило о предотвращении "диверсии" на нефтебазе в поселке Еленовка. По информации террористов, "диверсанты" якобы собирались подорвать резервуары с топливом, однако "диверсию удалось предотвратить".

Боевики также заявили, что утром была предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода "Стирол" в Горловке. По данным оккупантов, во время инцидента был ранен охранник предприятия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter опроверг информацию, распространенную российским СМИ.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", – подчеркнул министр.