"Украинская армия удерживает позиции". В ЕС ответственность за обострение на Донбассе возложили на боевиков

"Очевидно, что ответственность лежит на, так сказать, сепаратистских силах на Донбассе, поддерживаемых Россией. Украинская армия лишь удерживает свои позиции", – сказал собеседник радиостанции.

По его словам, происходящее "можно понять как провоцирование атаки или как оправдание [Россией] своей атаки".

"Во-первых, насилие должно остановиться. Во-вторых, этот токсический нарратив, который не соответствует действительности, должен прекратиться. Потому что это уже выходит за пределы дезинформации и переходит в область войны в том понимании, что эти заявления делаются, вероятно, чтобы оправдать то, что оправдано не может быть, а именно – нападение на Украину", – заявил представитель ЕС.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.