В центре Донецка прогремел взрыв. СМИ сообщили о взорванном автомобиле

Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания оккупационной администрации "ДНР". На месте взрыва виден огонь, здания не повреждены, информации о пострадавших также нет.

Telegram-канал Mash опубликовал кадры видео, на котором проезжают автомобили с включенными сиренами.

Mash также уточнил, что взорван автомобиль УАЗ защитной окраски.

По информации Mash, взорванная машина принадлежит начальнику "народной милиции "ДНР" Денису Синенкову.

"Сам он не пострадал", – уточнили в посте.

Подконтрольное боевикам агентство ДАН написало, что взрыв слышал весь город

"МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", – отметили в оккупационной администрации.

Контекст:

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 18 февраля заявил об эвакуации жителей не подконтрольной правительству Украины части Луганской области в Россию. По его словам, такие действия проводятся "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения".

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что не знает, "что творится сейчас у Пушилина", он добавил, что не знает, была ли согласована эвакуация с кем-то в России.

Власти граничащей с Донецкой областью Украины Ростовской областью РФ также заявили, что у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.

В Донецке днем 18 февраля включили сирены гражданской обороны после заявления Пушилина о возможной эвакуации.