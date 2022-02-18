Данилов сообщил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ

Об этом 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На сегодняшний день, по нашим данным, есть большая угроза, что находящиеся там представители будут провоцировать те или иные вещи. Они могут сделать те вещи, которые к нашим военным, к нашим службам не имеют никакого отношения. Мы не можем сказать, что они могут придумать: взрывать автобусы, в которых будут передвигаться люди, которым они предлагают переехать в Ростовскую область, или они будут взрывать дома… Нам это неизвестно. Подчеркиваю, что мы к этому не можем иметь никакого отношения", – сказал Данилов.

По словам Данилова, информационная волна со стороны РФ "накатывается с каждым днем".