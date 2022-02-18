Гордон – жителям ОРДЛО: Украина не собирается нападать. Любая опасность может исходить только от Путина и Кремля

Журналист подчеркнул, что Украина не планирует проводить наступательные операции в регионе и любые агрессивные действия могут исходить только от России.
"Я хочу, пользуясь случаем, обратиться к гражданам Украины, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории. Я хочу им сказать со всей определенностью: Украина не собирается нападать на своих граждан на своей территории, на Донбассе и в Крыму. Украина не собирается сейчас освобождать временно оккупированные территории от российских захватчиков. Украина не собирается совершать боевые действия. Все, что вам говорят, – вранье! Этим враньем профессионально занимаются [президент РФ Владимир] Путин и Кремль, которые расценивают вас, граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории, как мясо, которым можно торговать для своих узких целей", – сказал Гордон.
Он призвал жителей ОРДЛО не паниковать и доверять заявлениям из Украины.
"Я бы посоветовал всем, кто нас сейчас слышит, кто находится в Луганске, Донецке и других городах и селах на временно оккупированной территории, не поддаваться панике и знать главное: от Украины опасности вы не увидите. Любая опасность может исходить только от Путина и Кремля. Режим, который мог взрывать жилые дома в Москве и Волгодонске в 1999 году, чтобы свалить это на чеченцев и чтобы Путин выиграл президентские выборы, способен взрывать все, что угодно, в Донецке и Луганске. Это одни и те же люди, они не изменились", – отметил журналист.
Он напомнил, что об организации российскими спецслужбами взрывов жилых домов в РФ ему в интервью подробно рассказывал российский бизнесмен Борис Березовский.
"В интервью мне Березовский подробно рассказывал, как Путин и его подручные взрывали жилые дома с москвичами и волгодонцами и как это не удалось в Рязани. Поэтому люди, которые могли у себя на территории взрывать жилые дома для своих узких и широких целей, могут сегодня делать все, что угодно, на территории Донецкой и Луганской областей, потому что люди для них – ничто, люди для них – мясо. И так было всегда. Вот сколько существовала советская власть с НКВД, КГБ, люди были мясом, отдельно взятая жизнь маленького человека не ценилась. "Народ! Народ" – этими категориями мыслили, а "люди какие-то под ногами" – в печку", – сказал журналист.
Гордон подчеркнул, что ему "осточертели эти наши бывшие русские братья".
"Так осточертели, что просто даже смешно на это все смотреть. На их неуклюжие попытки повысить ставки в переговорах с Западом, на их попытки на черное сказать "белое", на белое – "черное", они такие завравшиеся, такие мерзкие и такие подлые... Просто негодяи! Но мы должны реагировать тем, что мы будем во всеоружии и смеяться над ними. Просто против подлости и низости помогает и спасает смех", – сказал журналист.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. 18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Украинские власти такие планы отрицают. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что поддерживаемые Российской Федерацией боевики "продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий". "Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности", – сказал он.
Обострение ситуации на Донбассе произошло на фоне стягивания российских войск к границе Украины и заявлений разведок западных стран о подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину.