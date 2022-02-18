Главари "ЛДНР" записали обращения об "эвакуации" жителей в Россию два дня назад – еще до обострения ситуации

Главари российских оккупационных администраций записали обращения об "эвакуации" населения минимум два дня назад. Именно 16 февраля, по данным западных СМИ, Россия планировала начать вторжение в Украину Фото: EPA

"Я обнаружил, что в соответствии с метаданными, видео об "эвакуации" с главарем оккупационной администрации РФ в оккупированной части Луганской области Пасечником было записано как минимум за двое суток до публикации, 16 февраля. То есть еще до того, как, по версии РФ, 17 февраля "Украина начала атаку". Это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения – заранее спланированная операция российских оккупантов", – написал Стерненко.

Так, в соответствии с метаданными видеообращения Пасечника, которое было опубликовано сепаратистским ресурсом ЛИЦ в Telegram, файл был создан в 17.31 16 февраля.

Скриншот видеообращения Пасечника

Видеофайл обращения Пушилина был создан в 19.07 того же дня.

Скриншот видеообращения Пушилина

Стерненко добавил, что "в случае с видео Пасечника удалось достать из метаданных название папки, где его хранили".

"[Папка называется] "Бросок мангуста". В свое время США проводили операцию с похожим названием "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро. Возможно, это только совпадение, но вполне совпадает с озвученной ранее информацией разведки США и Великобритании про провокацию РФ с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство", – заявил он.

Видеофайл с обращением Пушилина, написал Стерненко, хранился в папке "Документы".