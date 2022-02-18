Главари "ЛДНР" записали обращения об "эвакуации" жителей в Россию два дня назад – еще до обострения ситуации

"Я обнаружил, что в соответствии с метаданными, видео об "эвакуации" с главарем оккупационной администрации РФ в оккупированной части Луганской области Пасечником было записано как минимум за двое суток до публикации, 16 февраля. То есть еще до того, как, по версии РФ, 17 февраля "Украина начала атаку". Это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения – заранее спланированная операция российских оккупантов", – написал Стерненко.
Так, в соответствии с метаданными видеообращения Пасечника, которое было опубликовано сепаратистским ресурсом ЛИЦ в Telegram, файл был создан в 17.31 16 февраля.
Видеофайл обращения Пушилина был создан в 19.07 того же дня.
Стерненко добавил, что "в случае с видео Пасечника удалось достать из метаданных название папки, где его хранили".
"[Папка называется] "Бросок мангуста". В свое время США проводили операцию с похожим названием "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро. Возможно, это только совпадение, но вполне совпадает с озвученной ранее информацией разведки США и Великобритании про провокацию РФ с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство", – заявил он.
Видеофайл с обращением Пушилина, написал Стерненко, хранился в папке "Документы".
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С конца 2021 года западные СМИ и лидеры государств заявляют о концентрации российских войск у границ Украины и возможной подготовке России к новому вторжению. В качестве вероятной даты начала атаки называлось 16 февраля.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации".