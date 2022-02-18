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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главари "ЛДНР" записали обращения об "эвакуации" жителей в Россию два дня назад – еще до обострения ситуации

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Главари российских оккупационных администраций записали обращения об "эвакуации" населения минимум два дня назад. Именно 16 февраля, по данным западных СМИ, Россия планировала начать вторжение в Украину
Главари российских оккупационных администраций записали обращения об "эвакуации" населения минимум два дня назад. Именно 16 февраля, по данным западных СМИ, Россия планировала начать вторжение в Украину
Фото: EPA

"Срочные" обращения главарей боевиков "ЛДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина об "эвакуации" жителей ОРДЛО в Россию, опубликованные 18 февраля, были сняты как минимум двое суток назад. На это обратил внимание украинский активист Сергей Стерненко.

"Я обнаружил, что в соответствии с метаданными, видео об "эвакуации" с главарем оккупационной администрации РФ в оккупированной части Луганской области Пасечником было записано как минимум за двое суток до публикации, 16 февраля. То есть еще до того, как, по версии РФ, 17 февраля "Украина начала атаку". Это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения – заранее спланированная операция российских оккупантов", – написал Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3214501898826137

Так, в соответствии с метаданными видеообращения Пасечника, которое было опубликовано сепаратистским ресурсом ЛИЦ в Telegram, файл был создан в 17.31 16 февраля.

Скриншот видеообращения Пасечника
Скриншот видеообращения Пасечника

Видеофайл обращения Пушилина был создан в 19.07 того же дня.

Скриншот видеообращения Пушилина
Скриншот видеообращения Пушилина

Стерненко добавил, что "в случае с видео Пасечника удалось достать из метаданных название папки, где его хранили".

"[Папка называется] "Бросок мангуста". В свое время США проводили операцию с похожим названием "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро. Возможно, это только совпадение, но вполне совпадает с озвученной ранее информацией разведки США и Великобритании про провокацию РФ с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство", – заявил он.

Видеофайл с обращением Пушилина, написал Стерненко, хранился в папке "Документы".

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3214526612156999

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С конца 2021 года западные СМИ и лидеры государств заявляют о концентрации российских войск у границ Украины и возможной подготовке России к новому вторжению. В качестве вероятной даты начала атаки называлось 16 февраля.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации".

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Денис Пушилин, российская агрессия, Леонид Пасечник, Сергей Стерненко, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР
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