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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму делегата Курултая Дудакова арестовали на 10 суток. На полуострове прошли задержания крымских татар

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Российская полиция утром 17 февраля устроила обыск в доме Дудакова
Российская полиция утром 17 февраля устроила обыск в доме Дудакова
Фото: Мумине Салиева / Facebook

18 февраля в оккупированном Россией Крыму делегату Курултая крымскотатарского народа, экс-главе комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдему Дудакову назначили 10 суток административного ареста. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Дудакову выдвинули обвинение в разжигании межнациональной розни за комментарии, опубликованные в соцсетях в 2017 году. Решение вынес "судья Бахчисарайского райсуда" Герман Атаманюк.

Под зданием "суда" в Бахчисарае собрались крымские татары, чтобы поддержать Дудакова. Силовики задержали 15 человек, уточнила в Facebook Крымская правозащитная группа. Среди задержанных – журналист "Крымской солидарности" Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева Зодие Салиева.

"Журналиста задержали в грубой форме, сказав: "Заходи, заходи быстро, будешь внутри снимать!" Матери Сейрана Салиева в отделе полиции стало плохо, ей вызвали "скорую", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1601779563522827

Дудаков известен активной деятельностью против уничтожения культурного наследия, в частности Ханского дворца, уточнили правозащитники.

Российская полиция утром 17 февраля устроила обыск в доме Дудакова. Адвокат Эмине Авамилева сказала, что основанием для обыска стало "экстремистское высказывание в виде комментария Эдема Дудакова в 2017 году под постом некоего пользователя социальных сетей". Что именно было в комментарии, адвокатам неизвестно. В ходе обыска у Дудакова изъяли несколько гаджетов – телефоны и носители информации.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Дудаков тогда рассказал, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО

Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

В августе 2021 года Офис генерального прокурора Украины передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. 

В феврале 2022 года стало известно, что во время "реставрации" Ханского дворца на нем появилась большая трещина. Дудаков в комментарии "Крым.Реалии" говорил, что это произошло из-за необдуманных решений и инженерных ошибок – реставраторы, в частности, не учли эрозию, которой подвержен известняк.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, крымские татары, Бахчисарай, обыск, Ханский дворец, экстремизм, Курултай, Крымская правозащитная группа, Эдем Дудаков
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