В Крыму делегата Курултая Дудакова арестовали на 10 суток. На полуострове прошли задержания крымских татар

Дудакову выдвинули обвинение в разжигании межнациональной розни за комментарии, опубликованные в соцсетях в 2017 году. Решение вынес "судья Бахчисарайского райсуда" Герман Атаманюк.
Под зданием "суда" в Бахчисарае собрались крымские татары, чтобы поддержать Дудакова. Силовики задержали 15 человек, уточнила в Facebook Крымская правозащитная группа. Среди задержанных – журналист "Крымской солидарности" Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева Зодие Салиева.
"Журналиста задержали в грубой форме, сказав: "Заходи, заходи быстро, будешь внутри снимать!" Матери Сейрана Салиева в отделе полиции стало плохо, ей вызвали "скорую", – отметили в посте.
Дудаков известен активной деятельностью против уничтожения культурного наследия, в частности Ханского дворца, уточнили правозащитники.
Российская полиция утром 17 февраля устроила обыск в доме Дудакова. Адвокат Эмине Авамилева сказала, что основанием для обыска стало "экстремистское высказывание в виде комментария Эдема Дудакова в 2017 году под постом некоего пользователя социальных сетей". Что именно было в комментарии, адвокатам неизвестно. В ходе обыска у Дудакова изъяли несколько гаджетов – телефоны и носители информации.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.
Дудаков тогда рассказал, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО.
Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.
В августе 2021 года Офис генерального прокурора Украины передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму.
В феврале 2022 года стало известно, что во время "реставрации" Ханского дворца на нем появилась большая трещина. Дудаков в комментарии "Крым.Реалии" говорил, что это произошло из-за необдуманных решений и инженерных ошибок – реставраторы, в частности, не учли эрозию, которой подвержен известняк.