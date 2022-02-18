В Крыму делегата Курултая Дудакова арестовали на 10 суток. На полуострове прошли задержания крымских татар

Дудакову выдвинули обвинение в разжигании межнациональной розни за комментарии, опубликованные в соцсетях в 2017 году. Решение вынес "судья Бахчисарайского райсуда" Герман Атаманюк.

Под зданием "суда" в Бахчисарае собрались крымские татары, чтобы поддержать Дудакова. Силовики задержали 15 человек, уточнила в Facebook Крымская правозащитная группа. Среди задержанных – журналист "Крымской солидарности" Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева Зодие Салиева.

"Журналиста задержали в грубой форме, сказав: "Заходи, заходи быстро, будешь внутри снимать!" Матери Сейрана Салиева в отделе полиции стало плохо, ей вызвали "скорую", – отметили в посте.

Дудаков известен активной деятельностью против уничтожения культурного наследия, в частности Ханского дворца, уточнили правозащитники.

Российская полиция утром 17 февраля устроила обыск в доме Дудакова. Адвокат Эмине Авамилева сказала, что основанием для обыска стало "экстремистское высказывание в виде комментария Эдема Дудакова в 2017 году под постом некоего пользователя социальных сетей". Что именно было в комментарии, адвокатам неизвестно. В ходе обыска у Дудакова изъяли несколько гаджетов – телефоны и носители информации.