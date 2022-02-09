Во время "реставрации" Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае на нем появилась большая трещина – Денисова

"Страна-оккупант РФ продолжает грубо нарушать международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма. Большая трещина появилась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения так называемой реставрации. Эта памятка включена в предварительный перечень для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сообщила омбудсмен.
Она подчеркнула, что международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности и исторические памятники.
"В частности, в нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта Россия насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций. Обращаюсь в секретариат ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на временно оккупированной территории Крыма", – заявила Денисова.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.
Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.
В августе 2021 года Офис генерального прокурора Украины передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму.