Во время "реставрации" Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае на нем появилась большая трещина – Денисова

"Страна-оккупант РФ продолжает грубо нарушать международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма. Большая трещина появилась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения так называемой реставрации. Эта памятка включена в предварительный перечень для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности и исторические памятники.

"В частности, в нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта Россия насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций. Обращаюсь в секретариат ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на временно оккупированной территории Крыма", – заявила Денисова.