Оккупационная администрация Крыма заявила о катастрофической ситуации с вывозом мусора на полуострове

Проблема с вывозом мусора наблюдается в большинстве городов Крыма, заявил Аксенов (на снимке – мусор на улице Льва Толстого, Симферополь, 2020 год) Фото: krymr.com

В сообщении указано, что эти факты обнаружились во время визитов Аксенова в Евпаторию, Бахчисарай и Белогорск. Там оказалось, что "часть контейнерных площадок переполнена, часть располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток".

По словам Аксенова, такая ситуация сложилась в большинстве городов Крыма.

"Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения. Контроль за состоянием мусорных площадок практически не производится. То же самое касается покоса газонов и придомовых территорий, озеленения", – констатировал он.

"Администрации" городов не предпринимают "исчерпывающих мер" для уборки территории, а мусор вывозят несвоевременно, заявили в пресс-службе "главы" Крыма.

Аксенов сменил начальника "госпредприятия" "Крымэкоресурсы" и назначил врио.