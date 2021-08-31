Оккупационная администрация Крыма заявила о катастрофической ситуации с вывозом мусора на полуострове

В сообщении указано, что эти факты обнаружились во время визитов Аксенова в Евпаторию, Бахчисарай и Белогорск. Там оказалось, что "часть контейнерных площадок переполнена, часть располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток".
По словам Аксенова, такая ситуация сложилась в большинстве городов Крыма.
"Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения. Контроль за состоянием мусорных площадок практически не производится. То же самое касается покоса газонов и придомовых территорий, озеленения", – констатировал он.
"Администрации" городов не предпринимают "исчерпывающих мер" для уборки территории, а мусор вывозят несвоевременно, заявили в пресс-службе "главы" Крыма.
Аксенов сменил начальника "госпредприятия" "Крымэкоресурсы" и назначил врио.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Российское "РИА Новости" о "мусорном коллапсе" в Крыму писало в 2020 году. Проблема всплывает каждый курортный сезон, говорили агентству жители Ялты. Проект "Крым.Реалии" отмечал в июле 2021 года, что в городах оккупированного полуострова наблюдается дефицит дворников, а представители местных "властей" заявляют о нехватке средств на оплату их труда.