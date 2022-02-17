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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму российские силовики ворвались в дом делегата Курултая и увезли его

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Дудаков борется за сохранение крымских памятников архитектуры, пострадавших от "реставрации"
Дудаков борется за сохранение крымских памятников архитектуры, пострадавших от "реставрации"
Фото: krymr.com

В оккупированном Крыму российская полиция 17 февраля устроила обыск в доме делегата Курултая крымскотатарского народа, экс-главы комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдема Дудакова. Об этом в Facebook сообщили глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и правозащитница, жена политзаключенного Мумине Салиева.

Обыск начался около 7.00. 

"Только что сообщили из оккупированного РФ Крыма: российские каратели ворвались в дом делегата Курултая крымскотатарского народа, члена ревизионной комиссии Курултая Эдема Дудакова... Дудаков – один из бесстрашных публичных обличителей целенаправленного уничтожения российскими оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае – жемчужины крымскотатарской архитектуры, памятника истории и культуры общемирового значения", – рассказал Чубаров. 

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4746475018780948

Салиева написала, что по периметру дома во время обыска находились около 10 полицейских, а также сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Адвокатов не допускали в дом.

Около 9.37 обыск закончился, Дудакова увезли в отдел МВД РФ в оккупированном Бахчисарае. 

https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2640164402793951

https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/videos/261747276152690/

Адвокат Эмине Авамилева сказала "Крым.Реалии", что основанием для обыска стало "экстремистское высказывание в виде комментария Эдема Дудакова в 2017 году под постом некоего пользователя социальных сетей".

Что именно было в комментарии, адвокатам пока неизвестно. Авамилева добавила, что в ходе обыска у Дудакова изъяли несколько гаджетов – телефоны и носители информации.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Дудаков тогда рассказал, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО

Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

В августе 2021 года Офис генерального прокурора Украины передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. 

В феврале 2022 года стало известно, что во время "реставрации" Ханского дворца на нем появилась большая трещина. Дудаков в комментарии "Крым.Реалии" говорил, что это произошло из-за необдуманных решений и инженерных ошибок – реставраторы, в частности, не учли эрозию, которой подвержен известняк.

Теги: Россия, Крым, Меджлис, Рефат Чубаров, крымские татары, Бахчисарай, обыск, аннексия, Ханский дворец, экстремизм, Курултай, задержание, обыски, Эдем Дудаков
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