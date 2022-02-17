В Крыму российские силовики ворвались в дом делегата Курултая и увезли его

Обыск начался около 7.00.

"Только что сообщили из оккупированного РФ Крыма: российские каратели ворвались в дом делегата Курултая крымскотатарского народа, члена ревизионной комиссии Курултая Эдема Дудакова... Дудаков – один из бесстрашных публичных обличителей целенаправленного уничтожения российскими оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае – жемчужины крымскотатарской архитектуры, памятника истории и культуры общемирового значения", – рассказал Чубаров.

Салиева написала, что по периметру дома во время обыска находились около 10 полицейских, а также сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Адвокатов не допускали в дом.

Около 9.37 обыск закончился, Дудакова увезли в отдел МВД РФ в оккупированном Бахчисарае.

Адвокат Эмине Авамилева сказала "Крым.Реалии", что основанием для обыска стало "экстремистское высказывание в виде комментария Эдема Дудакова в 2017 году под постом некоего пользователя социальных сетей".

Что именно было в комментарии, адвокатам пока неизвестно. Авамилева добавила, что в ходе обыска у Дудакова изъяли несколько гаджетов – телефоны и носители информации.