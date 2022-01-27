Состояние крымского татарина Гафарова, незаконно удерживаемого в РФ, существенно ухудшилось – Денисова

"Ему трудно посещать судебные заседания, которые истощают его и требуют больше времени на восстановление. У Джемиля Гафарова обострилась почечная болезнь, его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Однако руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он находится, игнорирует обращение политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи. Любые письменные обращения по плановому осмотру и обеспечению лекарством остаются без реагирования", – написала она.

Денисова сообщила, что в ноябре 2021 года защита добилась взятия анализов у Гафарова, но результаты ему до сих пор не сообщили.

"Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушило права Джемиля Гафарова на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН", – заявила омбудсмен.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с назначением лечения.

"Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова, незаконно удерживаемого в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех узников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", – написала Денисова.