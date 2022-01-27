Состояние крымского татарина Гафарова, незаконно удерживаемого в РФ, существенно ухудшилось – Денисова

"Ему трудно посещать судебные заседания, которые истощают его и требуют больше времени на восстановление. У Джемиля Гафарова обострилась почечная болезнь, его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Однако руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он находится, игнорирует обращение политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи. Любые письменные обращения по плановому осмотру и обеспечению лекарством остаются без реагирования", – написала она.
Денисова сообщила, что в ноябре 2021 года защита добилась взятия анализов у Гафарова, но результаты ему до сих пор не сообщили.
"Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушило права Джемиля Гафарова на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН", – заявила омбудсмен.
Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с назначением лечения.
"Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова, незаконно удерживаемого в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех узников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", – написала Денисова.
Гафаров был задержан после массовых обысков в Крыму 27 марта 2019 года.
Его обвиняют в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.