ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Состояние крымского татарина Гафарова, незаконно удерживаемого в РФ, существенно ухудшилось – Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова: Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова
Денисова: Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Состояние здоровья гражданина Украины, крымского татарина Джемиля Гафарова, которого незаконно удерживают в РФ, существенно ухудшилось. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 27 января.

"Ему трудно посещать судебные заседания, которые истощают его и требуют больше времени на восстановление. У Джемиля Гафарова обострилась почечная болезнь, его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Однако руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он находится, игнорирует обращение политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи. Любые письменные обращения по плановому осмотру и обеспечению лекарством остаются без реагирования", – написала она.

Денисова сообщила, что в ноябре 2021 года защита добилась взятия анализов у Гафарова, но результаты ему до сих пор не сообщили.

"Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушило права Джемиля Гафарова на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН", – заявила омбудсмен.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с назначением лечения.

"Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова, незаконно удерживаемого в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех узников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", – написала Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/474407950707149

Контекст:

Гафаров был задержан после массовых обысков в Крыму 27 марта 2019 года.

Его обвиняют в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Людмила Денисова, крымские татары, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, Джемиль Гафаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (350375)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (170759)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (148899)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (89320)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (78099)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (73768)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (69604)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (61129)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS