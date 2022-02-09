В Крыму силовики РФ провели обыски у крымских татар, есть задержанные

По данным правозащитников, задержаны четыре человека:

Родственники задержанных сообщают, что обыски начались очень рано, в районе 4.00. Следственные мероприятия прошли быстро – уже в 7.00 утра задержанных увезли.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.