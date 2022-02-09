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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму силовики РФ провели обыски у крымских татар, есть задержанные

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Российские силовики задержали четырех крымских татар
Российские силовики задержали четырех крымских татар
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В оккупированном Крыму российские силовики обыскали дома крымских татар. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

По данным правозащитников, задержаны четыре человека:

  • житель села Танковое Ансар Османов (принимал участие в общественных инициативах и информационных кампаниях в поддержку крымских политзаключенных, посещал судебные процессы по политически мотивированным делам в Крыму и в Ростове-на-Дону);
  • житель Симферополя Аметхан Абдулвапов;
  • житель села Белая Скала Марлен Мустафаев (активно посещал суды и помогал семьям политзаключенных, волонтер "Крымской солидарности");
  • житель Севастополя Эрнест Сейтосманов (родной брат политзаключенного Энвера Сейтосманова, приговоренного к 17 годам строгого режима за причастность к политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России).

Родственники задержанных сообщают, что обыски начались очень рано, в районе 4.00. Следственные мероприятия прошли быстро – уже в 7.00 утра задержанных увезли.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1595541457479971

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, оккупация, крымские татары, обыск, задержание
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