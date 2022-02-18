Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на территорию, подконтрольную правительству Украины, если они боятся за свои семьи

Об этом Верещук сказала 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины.

"Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать, я обращаюсь к тем людям, которые на временно оккупированной территории, которые боятся за своих детей, которые боятся за свои семьи: едьте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом, мы вас ждем, – заявила Верещук. – Мы создадим все возможные условия для того, чтобы у вас было где жить, чтобы у вас было что есть, для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни".

Верещук отметила, что 19 февраля вместе с другими членами правительства отправится на Донбасс, в те города, которые пострадали от обстрелов боевиками за последние двое суток.

"Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, на месте решать проблемы людей", – подчеркнула Верещук.