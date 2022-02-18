Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на территорию, подконтрольную правительству Украины, если они боятся за свои семьи

Об этом Верещук сказала 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины.
"Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать, я обращаюсь к тем людям, которые на временно оккупированной территории, которые боятся за своих детей, которые боятся за свои семьи: едьте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом, мы вас ждем, – заявила Верещук. – Мы создадим все возможные условия для того, чтобы у вас было где жить, чтобы у вас было что есть, для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни".
Верещук отметила, что 19 февраля вместе с другими членами правительства отправится на Донбасс, в те города, которые пострадали от обстрелов боевиками за последние двое суток.
"Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, на месте решать проблемы людей", – подчеркнула Верещук.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает ситуацию с эвакуацией жителей ОРДЛО в РФ попыткой спровоцировать украинских военных на те ответы, которые в России "очень бы хотели, чтобы мы предоставляли". Он предупредил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ.