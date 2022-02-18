"Оккупанты организовали скопление людей под видом эвакуации". Командующий ООС заявил о возможных терактах на Донбассе

Он подчеркнул, что с момента обострения на Донбассе ни один украинский снаряд не попал в гражданскую инфраструктуру.

"Украинские военные выдержали, несмотря на то, что основная часть обстрелов велась из населенных пунктов. Вражеские пушки и минометы стреляли из жилых массивов, но украинские военные не стреляют по мирным людям. На данный момент оккупанты организовали скопление беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации. По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных", – рассказал Павлюк.

Он добавил, что разоблачение этих планов спасет жизни.