Шуфрич заявил о "договорных обстрелах" на Донбассе. Огрызко назвал это "абсолютной дурью"

"ОБСЕ, к сожалению, не единожды подозревало обе стороны противостояния в так называемых договорных обстрелах". То есть стороны договариваются за определенные премии: сегодня стреляем мы, завтра стреляете вы. Это очень опасная тенденция и еще раз подчеркиваю, это в рамках мониторинговой миссии ОБСЕ вызывало очень большое беспокойство", – сказал нардеп.

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк, комментируя высказывание Шуфрича, сказал: "Здравствуйте, "Раша TV", чистое "Раша TV", ну какие договорные обстрелы?"

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что если бы в студии были представители ОБСЕ, они бы оппонировали Шуфричу.

"Думаю, ОБСЕ бил бы Нестора Ивановича очень сильно, потому что это абсолютная дурь, извините", – подчеркнул Огрызко.

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов добавил, что за восемь лет войны на Донбассе ни в одном отчете ОБСЕ не было информации об обстрелах по взаимным договоренностям.