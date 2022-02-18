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Великобритания из-за угрозы вторжения РФ переводит посольство из Киева во Львов

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С января 2022 года наращивание российских сил у границ Украины усилило угрозу военных действий, отметили в МИД Великобритании
С января 2022 года наращивание российских сил у границ Украины усилило угрозу военных действий, отметили в МИД Великобритании
Фото: EPA

Правительство Великобритании на фоне угрозы вторжения РФ приняло решение о переезде посольства Соединенного Королевства в Украине из офиса в Киеве во Львов.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Великобритании.

"С января 2022 года наращивание российских сил у границ Украины усилило угрозу военных действий. Офис посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство Великобритании имеет офис во Львове, где могут выдавать документы и оказывать некоторую консульскую помощь.

Ранее о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Канада, Австралия и США.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля назвал ошибкой переезд посольств. 

"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем", – заявил он.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

В тот же день резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Теги: Россия, Киев, Львов, Украина, Великобритания, посольство, агрессия, угрозы, офис, вторжение, войска
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