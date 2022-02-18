Великобритания из-за угрозы вторжения РФ переводит посольство из Киева во Львов

С января 2022 года наращивание российских сил у границ Украины усилило угрозу военных действий, отметили в МИД Великобритании Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Великобритании.

"С января 2022 года наращивание российских сил у границ Украины усилило угрозу военных действий. Офис посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство Великобритании имеет офис во Львове, где могут выдавать документы и оказывать некоторую консульскую помощь.

Ранее о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Канада, Австралия и США.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля назвал ошибкой переезд посольств.

"Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем", – заявил он.