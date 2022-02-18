В ГУР Минобороны призвали жителей Донецка не покидать дома и не пользоваться транспортом из-за угрозы терактов

"Военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры преследуют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", – подчеркнули в посте.

Жителей Донецка попросили не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк ранее сообщил, что оккупанты организовали скопление детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации.

"По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных", – сказал командующий ООС.

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.