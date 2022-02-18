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Доказательств подготовки Украины к наступлению в ОРДЛО нет – МИД Германии и Франции

Бербок и Ле Дриан призвали Россию "использовать свое влияние" на "ЛДНР" для деэскалации ситуации
Бербок и Ле Дриан призвали Россию "использовать свое влияние" на "ЛДНР" для деэскалации ситуации
Фото: EPA

Министры иностранных дел ФРГ и Франции, Анналена Бербок и Жан Ив Ле Дриан, заявили об отсутствии доказательств якобы подготовки Украины к наступлению на районы Донецкой и Луганской областей, оккупированные пророссийскими боевиками.

Об этом говорится в совместном документе Бербок и Ле Дриана, опубликованном 18 февраля на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

В заявлении говорится, что обострение на Донбассе в последние дни "вызывает серьезную озабоченность", главы МИД двух стран "осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов в нарушение Минских договоренностей".

"Обратили внимание на заявление лидеров самопровозглашенных "народных республик" Донецкой и Луганской областей об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры предосторожности из-за возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений, – отмечается в заявлении. – Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации".

Бербок и Ле Дриан призвали Россию "использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, призывая к сдержанности и способствуя деэскалации".

Кроме того, главы МИД ФРГ и Франции призвали Россию внести свой вклад в деэскалацию ситуации вокруг Украины "путем существенного вывода вооруженных сил" вблизи ее границ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает ситуацию с эвакуацией жителей ОРДЛО в РФ попыткой спровоцировать украинских военных на те ответы, которые в России "очень бы хотели, чтобы мы предоставляли". По его словам, Украина осознает, что в случае наступления в ОРДЛО будут большие жертвы среди населения, поэтому "такого указа в нашей стране быть не может". При этом Данилов предупредил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ.

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