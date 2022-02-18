Доказательств подготовки Украины к наступлению в ОРДЛО нет – МИД Германии и Франции

Бербок и Ле Дриан призвали Россию "использовать свое влияние" на "ЛДНР" для деэскалации ситуации Фото: EPA

Об этом говорится в совместном документе Бербок и Ле Дриана, опубликованном 18 февраля на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

В заявлении говорится, что обострение на Донбассе в последние дни "вызывает серьезную озабоченность", главы МИД двух стран "осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов в нарушение Минских договоренностей".

"Обратили внимание на заявление лидеров самопровозглашенных "народных республик" Донецкой и Луганской областей об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры предосторожности из-за возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений, – отмечается в заявлении. – Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации".

Бербок и Ле Дриан призвали Россию "использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, призывая к сдержанности и способствуя деэскалации".

Кроме того, главы МИД ФРГ и Франции призвали Россию внести свой вклад в деэскалацию ситуации вокруг Украины "путем существенного вывода вооруженных сил" вблизи ее границ.