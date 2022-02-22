Байден подписал указ о введении санкций из-за признания "ЛДНР"

Байден подписал указ о санкциях через несколько часов после признания Путиным "ЛДНР" Фото: ЕРА

В указе говорится, что попытка России признать "ЛДНР" противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям, создает дальнейшую угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО, запрет введен на импорт и экспорт "товаров, услуг и технологий" из ОРДЛО.

Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Решение Байдена о санкциях стало реакцией на признание "ЛНР" и "ДНР" президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что США ожидали подобного шага со стороны России и что в ближайшее время Вашингтон объявит о дополнительных мерах, "связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств". Псаки подчеркнула, что эти санкции являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину".