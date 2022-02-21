Зеленский поговорил с Байденом о "событиях последних часов"

Сегодня у Зеленского запланирован также разговор с премьер-министром Великобритании Фото: president.gov.ua

Об этом он сообщил в Twitter.

"Обсудил события последних часов с президентом США. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном", – написал глава Украинского государства.

Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

За несколько часов до этого Зеленский провел срочные консультации с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с заявлениями, которые 21 февраля прозвучали на заседании Совета безопасности РФ.

Сегодня Совет безопасности РФ рассматривал вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.