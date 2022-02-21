Путин объявил о решении признать "ЛДНР"

Путин потребовал "незамедлительно прекратить боевые действия" от властей Украины. В противном случае, пригрозил он, "ответственность за кровопролитие целиком и полностью будет на совести" Киева Фото: ЕРА

Путин высказал свое видение истории ХХ века, в частности, заявил, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией", а Украинскую ССР назвал государством "имени Ленина".

Глава Кремля рассуждал о "подаренном" Украине Крыме и вспомнил о декоммунизации, в частности упомянул о сносе памятников Ленину.

"Вы хотите декоммунизацию? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация", – пригрозил он.

Путин утверждал, что Россия сотрудничала с Украиной "открыто и честно", в который раз повторил тезисы российской пропаганды о "национализме" и "радикалах" в Украине, сказал, что Революция достоинства, которая произошла в 2014 году, была "госпереворотом".

Также глава Кремля упомянул события 2 мая в Одессе в 2014 году, пригрозив наказанием для причастных к трагедии. "Преступники не наказаны – мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать", – сказал он.

Путин также рассуждал о "накачивании" Украины оружием, коррупции и членстве страны в НАТО, заявил, что "Россия сделала все" для сохранения территориальной целостности Украины.

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками". Два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за кровопролитие целиком и полностью будет на совести правящего на территории Украины режима", – сказал он в конце обращения и выразил уверенность в поддержке "всех патриотических сил РФ".

Ближайшее заседание Совета Федерации запланировано на 22 февраля.