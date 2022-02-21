Путин объявил о решении признать "ЛДНР"

Путин высказал свое видение истории ХХ века, в частности, заявил, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией", а Украинскую ССР назвал государством "имени Ленина".
Глава Кремля рассуждал о "подаренном" Украине Крыме и вспомнил о декоммунизации, в частности упомянул о сносе памятников Ленину.
"Вы хотите декоммунизацию? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация", – пригрозил он.
Путин утверждал, что Россия сотрудничала с Украиной "открыто и честно", в который раз повторил тезисы российской пропаганды о "национализме" и "радикалах" в Украине, сказал, что Революция достоинства, которая произошла в 2014 году, была "госпереворотом".
Также глава Кремля упомянул события 2 мая в Одессе в 2014 году, пригрозив наказанием для причастных к трагедии. "Преступники не наказаны – мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать", – сказал он.
Путин также рассуждал о "накачивании" Украины оружием, коррупции и членстве страны в НАТО, заявил, что "Россия сделала все" для сохранения территориальной целостности Украины.
"Считаю необходимым принять давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками". Два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за кровопролитие целиком и полностью будет на совести правящего на территории Украины режима", – сказал он в конце обращения и выразил уверенность в поддержке "всех патриотических сил РФ".
Ближайшее заседание Совета Федерации запланировано на 22 февраля.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ провел срочное заседание, на котором рассмотрели вопрос признания "ЛДНР". На нем все выступавшие поддержали признание, а Путин сказал, что "решение будет принято... сегодня".
Решение о признании "ЛНДР" Россией может быть принято на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент РФ Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украины против РФ будут введены жесткие санкции.