Базовый индекс Московской биржи закрылся с понижением на 11%, что стало самым большим падением с марта 2014 года. На внутридневной основе индекс упал более чем на 14% — больше всего с ноября 2008 года.

Министерство финансов РФ отменило продажу облигаций, запланированную на вторник, 22 февраля, сославшись на "повышенную волатильность на финансовых рынках", поскольку доходность 10-летних рублевых облигаций выросла почти на 80 базисных пунктов.

Доходность российских долларовых облигаций с погашением в марте 2029 года выросла на 52 базисных пункта, до 5,1%, что является самым высоким показателем с марта 2020 года.

Рубль торговался с понижением на 2,2%, до 79,05 за $1, по состоянию на 19.21 по Москве, что близко к диапазону 80–82 за $1. Стоимость страхования российского долга выросла до самого высокого уровня с 2016 года.

Курс евро впервые с 26 января превысил отметку 90, на 17.47 по московскому времени европейская валюта подорожала на 2 руб. 74 коп – до 90,29 руб., сообщает РБК.

"Не исключаю, что это не дно. Ситуация выглядит очень напряженной. Самая большая проблема на рынке сейчас – непонятно, откуда в такой ситуации возьмутся покупатели. Иностранные фонды на российские активы еще долго смотреть не будут, а российские инвесторы потеряли много. Сегодня была такая жесткая тональность, и сейчас нельзя говорить о том, что достигли дна. Чтобы это произошло, нужен понятный формат переговорного процесса между Россией, США и Украиной, а мы пока не понимаем, какая будет конфигурация. Мы не знаем, какие санкционные риски за этим последуют или не последуют", – сообщила русской службе "Русской службе ВВС" главный экономист российского "Альфа-банка" Наталия Орлова.