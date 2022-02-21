Российские акции показали самое сильное падение после оккупации Крыма в 2014 году, рубль продолжает падать по отношению к евро и доллару

Базовый индекс Московской биржи закрылся с понижением на 11%, что стало самым большим падением с марта 2014 года. На внутридневной основе индекс упал более чем на 14% — больше всего с ноября 2008 года.
Министерство финансов РФ отменило продажу облигаций, запланированную на вторник, 22 февраля, сославшись на "повышенную волатильность на финансовых рынках", поскольку доходность 10-летних рублевых облигаций выросла почти на 80 базисных пунктов.
Доходность российских долларовых облигаций с погашением в марте 2029 года выросла на 52 базисных пункта, до 5,1%, что является самым высоким показателем с марта 2020 года.
Рубль торговался с понижением на 2,2%, до 79,05 за $1, по состоянию на 19.21 по Москве, что близко к диапазону 80–82 за $1. Стоимость страхования российского долга выросла до самого высокого уровня с 2016 года.
Курс евро впервые с 26 января превысил отметку 90, на 17.47 по московскому времени европейская валюта подорожала на 2 руб. 74 коп – до 90,29 руб., сообщает РБК.
"Не исключаю, что это не дно. Ситуация выглядит очень напряженной. Самая большая проблема на рынке сейчас – непонятно, откуда в такой ситуации возьмутся покупатели. Иностранные фонды на российские активы еще долго смотреть не будут, а российские инвесторы потеряли много. Сегодня была такая жесткая тональность, и сейчас нельзя говорить о том, что достигли дна. Чтобы это произошло, нужен понятный формат переговорного процесса между Россией, США и Украиной, а мы пока не понимаем, какая будет конфигурация. Мы не знаем, какие санкционные риски за этим последуют или не последуют", – сообщила русской службе "Русской службе ВВС" главный экономист российского "Альфа-банка" Наталия Орлова.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно". 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она. 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что "эвакуированные" самостоятельно возвращаются домой.
21 февраля стало известно, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать "ЛДНР" "республиками".
Путин на заседании Совета безопасности РФ, выслушав тезисы российской пропаганды о "геноциде" на Донбассе, "защите русскоязычных" и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений, озвученные российскими топ-чиновниками, заявил, что примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" "республиками".